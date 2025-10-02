Prohíben venta de bebidas energéticas a menores en México

La iniciativa, respaldada de manera unánime con 401 votos a favor, modifica los artículos 215, 216 y 419 de la Ley General de Salud y será turnada al Senado

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas “energéticas” a menores de edad, debido a los riesgos que representan para su salud, en especial cuando se combinan con alcohol.

La iniciativa, respaldada de manera unánime con 401 votos a favor, modifica los artículos 215, 216 y 419 de la Ley General de Salud y será turnada al Senado para su análisis. Se incluyó una reserva para que la Secretaría de Salud (Ssa) determine qué sustancias y mezclas se considerarán como “energéticas”.

De acuerdo con la enmienda, estas bebidas contienen ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B y azúcar, entre otros compuestos, y su consumo puede provocar alteraciones en el ritmo cardiaco, presión arterial, sueño y salud emocional, además de riesgo de adicciones.

Durante el debate, que duró poco más de 45 minutos, legisladores de todas las bancadas coincidieron en la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a los efectos de estos productos.

El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) subrayó que el interés superior de la niñez obliga a poner su bienestar por encima de los intereses comerciales. Por su parte, la priista Abigail Arredondo advirtió que más del 43% de los consumidores de energéticas reconocen mezclarlas con alcohol, lo que puede derivar en consecuencias fatales.

La reforma establece que los establecimientos deberán verificar la mayoría de edad mediante una identificación oficial y que la Ssa, junto con autoridades educativas, desarrollará campañas informativas sobre los riesgos de estas bebidas en menores y poblaciones vulnerables.