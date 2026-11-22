La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dará continuidad al procedimiento administrativo que se inicie por el aseguramiento de dos tigres de Bengala en Magdalena de Kino, Sonora, con el objetivo de privilegiar el bienestar y cuidado de los felinos.

La dependencia informó que el seguimiento del caso se realizará procurando las condiciones adecuadas para los ejemplares, cuya situación legal deberá definirse conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Profepa dará continuidad al procedimiento administrativo que se instaure, privilegiando el bienestar y cuidado de los felinos asegurados. https://t.co/gb4PSiYV9j — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 21, 2026

Los dos tigres fueron localizados durante un cateo efectuado el 31 de octubre en un inmueble de la colonia El Polvorín Dos, en Magdalena de Kino. El operativo fue realizado de manera coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Secretaría de Marina (Semar) y la Profepa.

Tras su localización, los animales quedaron bajo resguardo de la autoridad ambiental y fueron trasladados al Centro Ecológico de Hermosillo, donde permanecen en cuarentena y reciben atención especializada.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los ejemplares se encuentran bajo vigilancia veterinaria mientras se determina su situación y el destino que tendrán.

El cateo también permitió asegurar vehículos y presunta droga

Durante la diligencia, las autoridades también localizaron tres vehículos y 20 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina, además de documentación diversa.

Los indicios quedaron asegurados como parte de las investigaciones por posibles delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, así como por otros posibles ilícitos relacionados con las condiciones en que se encontraban los animales.

La Profepa continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y reiteró que la atención del caso tendrá como prioridad la protección, el bienestar y el cuidado de los dos tigres de Bengala.