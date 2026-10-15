Profepa investiga muerte de delfín en acuario de Sonora

La Profepa analiza actualmente la posible relación de esta lesión con el desprendimiento de un elemento de la infraestructura del establecimiento

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene abiertas diversas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento para esclarecer el fallecimiento de "Moana", un ejemplar de delfín en cautiverio que perdió la vida el pasado 1 de octubre en el Delfinario Sonora.

Tras recibir el reporte del deceso, personal de la dependencia federal se trasladó al sitio para realizar una inspección directa, dar seguimiento a la necropsia y recabar información documental y técnica sobre el expediente clínico, el manejo del ejemplar y las condiciones generales de las instalaciones.

Así va la investigación

De acuerdo con los resultados preliminares de la necropsia, la causa de muerte de Moana está asociada a un traumatismo.

La Profepa analiza actualmente la posible relación de esta lesión con el desprendimiento de un elemento de la infraestructura del establecimiento.

Las circunstancias precisas de este acontecimiento se encuentran bajo una estricta valoración técnica y jurídica dentro de un procedimiento administrativo en curso.

Esta indagatoria se complementa con los antecedentes de visitas de inspección previas y las medidas ordenadas al delfinario, con el propósito de determinar si se cumplieron adecuadamente las obligaciones en materia de infraestructura, atención veterinaria y condiciones generales de bienestar animal.

Vigilan a los demás delfines

Como parte de las acciones precautorias y de seguimiento, la Procuraduría supervisa de manera permanente las condiciones en las que se encuentran los demás delfines alojados en el establecimiento.

Las autoridades evalúan aspectos críticos para su supervivencia y bienestar, como su estado físico y de salud, la calidad del agua y protocolos de alimentación.

¿Qué sigue en el caso?

La Profepa indicó que, a partir de la valoración integral de todas las pruebas recabadas, determinará si existieron incumplimientos a la normatividad y legislación ambiental. En caso de confirmarse irregularidades, se fincarán las responsabilidades correspondientes y se aplicarán las sanciones que marca la ley.

La institución refrendó su compromiso de actuar con rigor técnico y jurídico para garantizar el trato digno, respetuoso y la protección de la vida silvestre bajo cuidado humano en el país.