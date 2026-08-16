Profepa investiga derrame de ácido sulfúrico en Caborca

Profepa abrió una investigación tras el derrame de 2 mil litros de ácido sulfúrico provocado por un accidente carretero en Caborca, Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento administrativo para esclarecer el derrame de aproximadamente 2 mil litros de ácido sulfúrico registrado tras un accidente en el tramo carretero Caborca–Y Griega.

La autoridad ambiental levantó un acta con el objetivo de determinar las circunstancias del incidente, conocer si hubo afectaciones al entorno y establecer las responsabilidades y medidas que correspondan conforme a la legislación vigente.

Accidente provocó cierre de la carretera

El percance ocurrió la tarde del jueves, alrededor de las 17:00 horas, en el kilómetro 11, a la altura de la región de Desemboque. Una unidad que transportaba una cisterna con ácido sulfúrico sufrió un accidente y parte de la sustancia quedó sobre la superficie de la carretera.

Ante el riesgo generado por la presencia del químico, las autoridades suspendieron la circulación en ambos sentidos y delimitaron un perímetro de seguridad para permitir las labores de atención.

Cuatro personas resultaron lesionadas

En el operativo participaron elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, corporaciones policiacas, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes colaboraron en las tareas de contención, retiro y limpieza del material derramado.

El accidente también dejó cuatro personas lesionadas. Entre los afectados se encontraba el conductor de la unidad, quien habría sufrido quemaduras en el brazo izquierdo.

Los heridos fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

Una vez controlada la emergencia y terminadas las labores para retirar los residuos de la superficie de rodamiento, la carretera Caborca–Y Griega volvió a operar con normalidad.

La circulación permaneció suspendida durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos de seguridad, contención y limpieza derivados del derrame.