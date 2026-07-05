Profepa defiende operativo tras muerte de tigre “Kenzo” en Edomex

Profepa y el municipio de Tepetlaoxtoc rechazaron contradicciones en el caso del tigre de bengala “Kenzo”, que murió durante un operativo de rescate

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, rechazaron que existan contradicciones en torno al operativo de rescate del tigre de bengala “Kenzo”, que murió tras ser contenido durante su localización luego de haber escapado de un centro de conservación de vida silvestre.

De acuerdo con ambas autoridades, no hay versiones encontradas sobre los hechos ocurridos durante el despliegue para capturar al felino, el cual se encontraba en fuga desde el 27 de junio y fue localizado días después en una barranca de la zona.

El operativo de localización

El ejemplar fue hallado el 2 de julio tras un operativo en el que participaron brigadas de búsqueda y médicos veterinarios especializados en contención de mamíferos, quienes intentaron sedarlo para su manejo seguro.

Sin embargo, el tigre reaccionó de forma agresiva e intentó atacar al veterinario, por lo que personal de seguridad intervino utilizando un arma de fuego para contener la situación, según el comunicado de las autoridades.

Profepa afirmó que el agente que acompañaba al equipo de contención “salvó la vida del veterinario” durante el incidente.

Traslado y muerte del ejemplar

Las autoridades señalaron que el tigre fue asegurado con vida y recibió atención médica inmediata, pero murió durante su traslado para continuar con el tratamiento correspondiente.

La institución ambiental indicó que se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se deslindaron del cuidado del tigre, al señalar que la responsabilidad corresponde al predio donde se encontraba alojado, identificado como Animal Experience México.

De acuerdo con las autoridades, dicho centro es responsable del manejo y resguardo de la vida silvestre bajo su registro como instalación especializada.