Profepa amplía el área de protección de la vaquita marina

Estas acciones responden de manera directa a las recomendaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas

Con el propósito de brindar una protección más eficaz y focalizada en las áreas con presencia documentada de la vaquita marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo acuerdo regulatorio enfocado en las actividades pesqueras del Alto Golfo de California.

El instrumento oficial establece lineamientos estrictos para embarcaciones menores y mayores, incluyendo sitios específicos de desembarque y el uso obligatorio de sistemas de monitoreo satelital.

Estas acciones responden de manera directa a las recomendaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas (CITES) y al respaldo científico del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA).

Acciones clave de la nueva regulación

El acuerdo integra los consensos alcanzados en el Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California e incorpora las siguientes medidas prioritarias:

Actualización del polígono de restricción: Se modifica la zona de prohibición de redes de enmalle con base en el análisis histórico de avistamientos (desde 1993) y el monitoreo acústico y visual de 2025. En este polígono solo se permitirá la pesca mediante artes alternativas aprobadas.

Zona de Tolerancia Cero (ZTC): Se mantiene el área de protección estricta, pero se habilita un canal exclusivo para el libre tránsito de embarcaciones —evitando rodeos innecesarios—, bajo la restricción absoluta de realizar actividades de pesca con redes de enmalle en dicho trayecto.

Tecnología y control operativo: Se ratifica la obligatoriedad del marcaje en las artes de pesca y el uso de dispositivos satelitales. Asimismo, se actualizan los sitios oficiales de embarque y desembarque y se establecen horarios que prohíben la pesca nocturna.

Enfoque comunitario y desarrollo sustentable

Para asegurar que las medidas de conservación armonicen con el bienestar y los medios de vida de los pescadores locales, se restableció el Comité de Expertos en Tecnologías Pesqueras (ECOFT).

Su labor consistirá en continuar con el diseño, prueba y capacitación de métodos de captura que resulten seguros para la biodiversidad marina y viables para la economía de las comunidades.

En el ámbito de la vigilancia, la Semarnat trabajará en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para garantizar que las zonas protegidas se mantengan libres de amenazas.

Próximos pasos científicos

De cara al futuro, la autoridad ambiental anunció que en 2027 se llevará a cabo una nueva campaña de monitoreo acústico y visual. Este esfuerzo científico se realizará en colaboración con las comunidades locales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Sea Shepherd Conservation Society y Pronatura Noroeste, dando seguimiento a las misiones previas y prestando especial atención a las crías identificadas en años anteriores.