Profeco reforzará vigilancia y atención durante el Mundial

Las autoridades destacaron que las acciones implementadas no solo buscan proteger al consumidor, sino también impulsar el turismo y la riqueza cultural del país

A solo una semana de que ruede el balón y arranque oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de México presentó una estrategia integral para recibir a los millones de visitantes nacionales y extranjeros que se darán cita en el país. El objetivo principal es garantizar una experiencia segura, justa y satisfactoria para todos los asistentes.

Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, las autoridades destacaron que las acciones implementadas no solo buscan proteger al consumidor, sino también impulsar el turismo y la riqueza cultural del país, respaldadas por importantes mejoras en materia de infraestructura y movilidad urbana.

Foco en las sedes

Como parte central de este plan, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, detalló el despliegue de un operativo especial que ya se encuentra activo en las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El funcionario informó que, hasta el momento, la Profeco ha realizado un total de 4,488 visitas de verificación a diversos comercios para evitar abusos y precios inflados.

Durante estos operativos, el personal de la dependencia supervisó más de 274,000 productos y colocó más de 31,000 etiquetas de precios en artículos que no contaban con información visible al público.

Aquí puedes denunciar el abuso

Para reforzar la atención, Escalante señaló que se han instalado módulos de asistencia estratégica en estadios, aeropuertos y las principales zonas de concentración de aficionados.

Asimismo, se capacitó a servidores públicos para ofrecer asesorías inmediatas y se habilitó un servicio de atención completamente bilingüe, diseñado especialmente para orientar y proteger a los turistas internacionales ante cualquier irregularidad.