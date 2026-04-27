Profeco logra ajuste en 75.7% de gasolineras tras operativos

Advertencias en 18 estaciones por precios abusivos; refuerzan estrategia para contener el costo del diésel en 28 pesos por litro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 75.7% de las gasolinerías inspeccionadas en el país ajustaron sus precios tras operativos de vigilancia realizados entre el 13 y el 24 de abril, como parte de la estrategia del Gobierno de México para contener el costo de los combustibles.

De acuerdo con la dependencia, se revisaron 107 estaciones de servicio, con excepción de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, de las cuales 81 modificaron sus precios para alinearse al máximo acordado entre autoridades y empresarios del sector.

En contraste, en 18 estaciones se detectaron márgenes de ganancia excesivos, por lo que personal de Profeco colocó pancartas con mensajes de advertencia dirigidos a los consumidores, como: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

Estas acciones forman parte de una política de supervisión para evitar abusos y proteger la economía de los usuarios frente a variaciones injustificadas en los precios de los combustibles.

El 75.7% de las gasolineras ajustaron sus precios tras las visitas de vigilancia de la #Profeco.



Del 13 al 24 de abril, se verificaron 107 estaciones de servicio en todo el país (excepto Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo).



81 gasolineras ajustaron sus precios… pic.twitter.com/9IEM3H5l6D — Profeco (@Profeco) April 25, 2026

El pasado 23 de abril, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzó un acuerdo con empresarios gasolineros para mantener en 28 pesos por litro el precio máximo del diésel, además de reforzar medidas orientadas a lograr reducciones adicionales.

En la reunión participaron dependencias como la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como representantes de Profeco, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional.

Más medidas para estabilizar precios

Durante el encuentro también se acordó ampliar el número de estaciones incorporadas al esquema de control de precios y mantener estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Asimismo, el gobierno trabaja en reducir comisiones por pagos electrónicos y en agilizar trámites administrativos.

Las autoridades indicaron que también se reforzarán las acciones de seguridad y se optimizarán las cadenas logísticas de suministro de combustibles.

Desde el 1 de abril, la Sener informó sobre un acuerdo previo con el sector gasolinero para contener el precio de la gasolina regular y aplicar una reducción temporal al diésel, la cual se implementa de forma gradual y depende de factores como inventarios, costos logísticos y estímulos fiscales.

La dependencia señaló que el incremento internacional en los precios del petróleo ha generado presiones globales, lo que llevó a la adopción de medidas extraordinarias para evitar impactos mayores en el mercado nacional.