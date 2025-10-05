Profeco alerta por fallo en mil 375 vehículos Honda y Acura

Profeco y Honda revisaron a mil 375 unidades de las marcas Honda y Acura, debido a un posible desperfecto en el sensor de peso del asiento del pasajero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México anunciaron un llamado a revisión para mil 375 unidades de las marcas Honda y Acura, debido a un posible desperfecto en el sensor de peso del asiento del pasajero.

El aviso aplica para los modelos Honda Pilot 2021, Honda Odyssey 2021, Acura RDX 2021, Acura MDX 2020-2022 y Acura TLX 2021. La falla puede encender la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire e indicar erróneamente que está activo, lo que provoca confusión y riesgo de mal funcionamiento.

Honda revisará e, incluso, reemplazará el componente en caso necesario. La empresa contactará a las y los propietarios vía correo electrónico o teléfono para que agenden cita en un distribuidor autorizado Honda o Acura.

Quienes hayan vendido sus vehículos pueden actualizar los datos del nuevo dueño al 800 368 8500 o en la página www.honda.mx

Además, la automotriz habilitó los portales www.honda.mx/autos y www.honda.mx/acura, así como las ligas directas https://www.honda.mx/recall?section=autos y https://www.honda.mx/recall?section=acura para verificar información.