Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos

Las agrupaciones que encabezan los bloqueos afirman que su protesta responde a la inseguridad en carreteras, mientras Segob señala antecedentes.

Los bloqueos en distintas carreteras del país continuaron este lunes, mientras la Secretaría de Gobernación convocó a transportistas y productores a una mesa de diálogo programada para las 13:00 horas. No obstante, pasada hora y media del anuncio, ningún representante de los grupos manifestantes había sido recibido oficialmente.

En redes sociales, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) —que protesta junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm)— aseguró que no recibió convocatoria formal y negó cualquier interés político detrás de las movilizaciones. La organización sostuvo que su exigencia es clara: mayor seguridad para quienes trabajan en carretera.

Afirmó que su protesta “no busca afectar a la ciudadanía ni responde a fines partidistas”, sino a la necesidad urgente de frenar robos, extorsiones, desapariciones y homicidios contra transportistas. Señaló que cada día decenas de hombres y mujeres son víctimas de delitos que no solo afectan al gremio, sino a cualquier persona que circula en caminos dominados por el crimen organizado.

La Antac insistió en que la motivación de los bloqueos es exclusivamente la inseguridad, asegurando incluso que “si dejaran de matarnos por trabajar, muchos votaríamos por ustedes”. Mientras tanto, en la sede de Gobernación se informó que funcionarios federales permanecen atentos en caso de concretarse la mesa de trabajo con ambos grupos.

Segob rechaza acusaciones de persecución y pide liberar las vías

En una segunda postura oficial, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respondió a las acusaciones de “persecución judicial” hechas por productores y transportistas. Afirmó que las autoridades no persiguen a nadie por motivos políticos y reiteró que los bloqueos deben retirarse para no seguir afectando a la población.

Rodríguez recordó que algunos líderes involucrados en las protestas cuentan con carpetas de investigación abiertas desde administraciones anteriores por presunta obstrucción de vías y toma de casetas. Subrayó que esos antecedentes no son nuevos y que corresponde a los manifestantes demostrar con pruebas las amenazas que aseguran haber recibido.

El Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunciaron presiones contra el dirigente transportista David Estévez Gamboa, acusando llamadas intimidatorias de un funcionario de Segob. Afirmaron que no cederán ante lo que consideran coerción y advirtieron que recurrir a la Fiscalía para inhibir la movilización “solo incrementará la inconformidad social”.