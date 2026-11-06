Productores prevén desaceleración del consumo de carne en México

Para 2027, Comecarne prevé que los precios al consumidor aumenten un 6 % en carne de res, un 4,8 % en cerdo y un 3,3 % en pollo

El consumo de carne en México crecerá apenas un 0,8 % en 2026, pese a la reducción de los precios del pollo y el cerdo, en medio de una menor capacidad de compra de los hogares y mayores costos de operación, estimó este jueves el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

En una rueda de prensa, el organismo proyectó para el cierre de este año un aumento del 1,3 % en el consumo de pollo y del 1,5 % en el de cerdo, mientras que el de res disminuiría un 1,5 %.

En total, el consumo general de carne solo promediaría un alza del 0,8 % en 2026, aunque también se apunta como el cuarto año consecutivo de aumento en la ingesta de proteínas de pollo, cerdo y res, luego de alcanzar un consumo promedio per cápita de 85,3 kilogramos en 2025.

Hasta septiembre, el consumo de pollo y cerdo todavía acumulaba incrementos interanuales del 2,1 % y el 2,4 %, respectivamente, frente a una caída del 2,4 % en la carne bovina.

Comecarne apuntó a una menor capacidad de compra y a ajustes de la masa salarial más moderados, del 7,9 % en 2025 al 7,1 % en 2026, además de los mayores costos de energía, transporte y seguridad para los productores.

Según su presentación, entre enero y octubre los precios al consumidor del pollo bajaron un 4,5 % interanual y los del cerdo un 2,8 %, mientras que los de la res subieron un 7,4 %.

En los precios al productor, el pollo registró una caída del 12,5 % y el cerdo del 5,1 % entre enero y septiembre, mientras que la res aumentó un 7,6 %.

El consejo señaló que el ahorro en materias primas no siempre llega íntegro al consumidor, porque la industria enfrenta costos laborales, energéticos y logísticos.

Entre los insumos, las señales fueron mixtas. Por un lado, el maíz amarillo importado se abarató un 11,2 %, pero los fertilizantes subieron entre enero y octubre: un 20,7 % el sulfato de amonio, un 20,4 % la urea y un 8,1 % el fosfato diamónico.

En 2025, México consumió 11,55 millones de toneladas de carne, con 85,3 kilos por habitante.

La producción nacional alcanzó 8,73 millones de toneladas, un 5,5 % más que el año anterior, mientras que las importaciones sumaron 3,27 millones, un 7,6 % más.

De enero a septiembre de 2026, el sacrificio en plantas con certificaciones internacionales aumentó un 15,9 % en cerdo y un 5,9 % en res, pero bajó un 0,2 % en pollo.

Para 2027, Comecarne prevé que los precios al consumidor aumenten un 6 % en res, un 4,8 % en cerdo y un 3,3 % en pollo, en un escenario marcado por las presiones de costos y la disponibilidad internacional de carne.