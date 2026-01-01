Productores en Chiapas lanzan trampas para contener al barrenador

El Comité del Sistema Producto Bovino Carne en Chiapas, presentó una trampa artesanal diseñada para controlar y erradicar el avance del gusano barrenador

El Comité del Sistema Producto Bovino Carne en Chiapas, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), presentó en Tapachula una trampa artesanal diseñada para controlar y erradicar el avance del gusano barrenador, plaga que afecta gravemente al ganado y a animales domésticos.

Trampa práctica y accesible

Juan Pablo Flores Mujica, médico zootecnista y fundador del proyecto, explicó que esta alternativa surgió ante el incremento de animales infectados y la necesidad de contar con una herramienta práctica y de bajo costo para los productores.

El artefacto está elaborado con materiales sencillos como plásticos, una bolsa de aislante con pegamento y un atrayente a base de vísceras de pescado e hígado, con el objetivo de atraer a la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de depositar larvas en heridas de animales de sangre caliente.

Las autoridades señalaron que esta trampa artesanal funcionará como una alternativa provisional mientras concluye la construcción de la planta de moscas estériles a cargo de Moscamed, en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas.

Afectaciones en la frontera sur

Jorge Ortiz Arévalo, secretario del Comité del Sistema Producto Bovino, indicó que las principales afectaciones del gusano barrenador se concentran en Chiapas, especialmente en la frontera con Guatemala y en el municipio de Tapachula.

Agregó que se impartirán cursos y talleres para que productores y personas interesadas aprendan a elaborar sus propias trampas artesanales, con el fin de frenar el avance de la plaga de manera económica.

Impacto en animales domésticos y salud pública

Mario Moreno Sánchez, productor local, solicitó apoyo a las autoridades para atender casos de gusano barrenador en perros, al señalar que la plaga ya se ha extendido a animales domésticos y al ganado en general, afectando severamente al estado.

Asimismo, pidió a la Sader una explicación sobre las medidas de contención en la importación de ganado procedente de Guatemala.

Capacitación y erradicación

Luis Citalan Chavarría, jefe del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural en Tapachula, informó que las capacitaciones se extenderán a asociaciones ganaderas y a los 16 municipios con actividad ganadera en la región.

Finalmente, Julio César Herrera Toledo, presidente del Sistema Producto Bovino Carne de Chiapas, advirtió que el perro es la especie doméstica más afectada por el gusano barrenador y alertó sobre el riesgo a la salud pública, ante el aumento de casos de miasis en el país.