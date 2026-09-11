Productividad laboral en México crece 1.7% anual

El indicador avanzó en el segundo trimestre de 2026, impulsado por las actividades primarias y terciarias, de acuerdo con el Inegi

La productividad laboral de México registró un incremento anual de 1.7% durante el segundo trimestre de 2026, con lo que acumuló tres periodos consecutivos con avances a tasa anual, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), que mide el producto generado por unidad de trabajo, mostraron un crecimiento trimestral de 0.9% entre abril y junio.

Este resultado se presentó después de que el indicador permaneciera sin cambios durante el primer trimestre del año.

En el segundo trimestre de 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) —con base en horas trabajadas— registró un nivel de 97.4 puntos y presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 0.9% trimestral

⬆️ 1.7% anual



Por grupos… pic.twitter.com/MN4cvExZOk — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026 Por sectores, las actividades primarias, relacionadas con agricultura, ganadería y pesca, registraron un aumento trimestral de 1.1%. En las actividades secundarias, vinculadas con la industria, el avance fue de 0.5%, mientras que las terciarias, correspondientes a servicios y consumo, crecieron 0.9%. Sector primario lidera el crecimiento anual En la comparación con el segundo trimestre de 2025, la productividad laboral presentó un comportamiento desigual entre los principales grupos de actividad económica. Las actividades primarias aumentaron 7% anual, mientras que las terciarias registraron un crecimiento de 2%. En contraste, la productividad de las actividades secundarias tuvo una disminución anual de 0.1%. Manufacturas registran ligero retroceso Durante el trimestre abril-junio de 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Índice de Productividad Laboral (IPL) de los establecimientos de las industrias manufactureras, calculado con base en las horas trabajadas, disminuyó 0.1 por ciento respecto al trimestre previo. El comportamiento fue diferente en otros sectores cuando el indicador se calculó considerando el personal ocupado. Las empresas de comercio al por mayor registraron un aumento de 5.2%.

registraron un aumento de 5.2%. Las empresas constructoras avanzaron 2.4%.

avanzaron 2.4%. El comercio al por menor creció 0.5%.

creció 0.5%. Los servicios privados no financieros aumentaron 0.4%. Baja el costo laboral en comercio y construcción El índice del costo unitario de la mano de obra también mostró diferencias entre las actividades económicas durante el segundo trimestre de 2026. Con cifras desestacionalizadas y en comparación trimestral, el costo disminuyó 4% en las empresas de comercio al por mayor y 2.6% en las constructoras. En contraste, los establecimientos manufactureros y las empresas de servicios privados no financieros registraron incrementos de 0.4% cada uno, mientras que el comercio al por menor presentó un aumento de 0.9%. En términos anuales, el costo unitario de la mano de obra en el comercio al por mayor disminuyó 10.4%, mientras que en las empresas constructoras tuvo una reducción de 4.1%. Por el contrario, el indicador aumentó en el comercio al por menor y en los servicios privados no financieros, con incrementos anuales de 3.7 y 2.1%, respectivamente.