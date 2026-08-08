Procesan al “R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan

Con la resolución de este viernes, Álvarez Ayala permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en el Estado de México.

Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, fue vinculado a proceso este viernes por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

El juez de control que lleva el caso determinó imponerle prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, al igual que la diligencia previa. Hasta el momento, las autoridades no han difundido públicamente mayores detalles sobre los argumentos expuestos durante la audiencia ni sobre las consideraciones del juez para dictar la vinculación.

La defensa había pedido más tiempo

La resolución llegó después de que la audiencia inicial fuera aplazada en dos ocasiones.

El pasado 5 de agosto, la defensa de Álvarez Ayala se acogió a la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos.

La audiencia definitiva se retomó este viernes, cuando finalmente se resolvió la situación jurídica del acusado.

El “R1” participó en la diligencia mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, donde permanece recluido.

Además del proceso relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, Álvarez Ayala enfrenta cargos federales por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de drogas, derivados de lo encontrado durante su detención el pasado 30 de julio en Jalisco.

El “R1” seguirá recluido en el Altiplano

Con la resolución de este viernes, Álvarez Ayala permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en el Estado de México.

En el mismo penal se encuentra Jorge Armando N., “El Licenciado”, quien se aproxima a su audiencia en la etapa intermedia de su propio proceso.

Durante los próximos tres meses, la Fiscalía deberá fortalecer la investigación y reunir los elementos que considere necesarios antes de avanzar a la siguiente etapa del procedimiento penal.