Procesan a un hombre por tráfico ilícito de fauna protegida

Autoridades federales vincularon a proceso a un sujeto en Querétaro tras hallarle una víbora de cascabel y un monstruo de Gila en la cajuela.

Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra un individuo por su presunta responsabilidad en delitos contra la biodiversidad, según informó este viernes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Aunque la resolución judicial fue emitida formalmente el pasado 18 de octubre de 2026, la dependencia federal hizo pública la información en las últimas horas.

El caso tuvo su origen en la caseta de cobro de Palmillas, en Querétaro, donde elementos policiales inspeccionaron un vehículo que viajaba con itinerario de Guadalajara, Jalisco, hacia la Ciudad de México. Durante la revisión, las autoridades localizaron dentro de una maleta en la cajuela dos ejemplares vivos de fauna silvestre, una víbora de cascabel y un monstruo de Gila.

Especies bajo protección oficial y seguimiento penal

Ambas especies decomisadas se encuentran clasificadas bajo la categoría de "amenazadas" dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, ordenamiento que regula y protege a las especies silvestres en riesgo en el país:

La persona imputada enfrenta cargos por el delito tipificado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, por lo que la autoridad jurisdiccional le impuso las medidas cautelares correspondientes durante el proceso legal.

La Profepa participa en el caso en calidad de víctima y en coadyuvancia con el Ministerio Público para el seguimiento de la causa penal, destacando que la aplicación estricta de la ley busca inhibir la extracción, comercialización y tráfico ilícito que atenta contra el equilibrio ecológico y el patrimonio natural.