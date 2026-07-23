Procesan a un exservidor público por secuestro en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro vinculó a proceso a Jorge Iván “N”, identificado como exservidor público federal, por los delitos de secuestro calificado agravado y robo calificado, derivado de los hechos ocurridos el 12 de junio en el municipio de Colón.

Con base en la investigación, afirmaron ser miembros de instituciones de seguridad y procuración de justicia para simular la ejecución de una diligencia de cateo y el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Gracias al trabajo coordinado de @SSPCMexico, @FGRMexico y la @fiscaliaqro, fue vinculado a proceso Jorge Iván “N”, detenido el pasado 15 de julio por su participación en el delito de secuestro y robo calificado, ocurridos el 12 de junio en Colón, Querétaro.



De acuerdo con la… pic.twitter.com/tKT8CiXjkn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 22, 2026

Utilizaron documentación e insignias apócrifas para ingresar a un establecimiento; la víctima fue privada de su libertad y fueron sustraídos diversos bienes y dinero en efectivo.

Las indagatorias señalan que posteriormente la víctima fue trasladada a la Ciudad de México, donde presuntamente le exigieron un pago millonario a cambio de recuperar su libertad.

Jorge Iván "N" participó en el presunto secuestro y robo en el operativo simulado en Colón

La Fiscalía indicó que Jorge Iván “N”, quien al momento de los hechos presuntamente era servidor público federal, habría participado tanto en la privación ilegal de la libertad como en el robo cometido durante el operativo simulado.

Su captura se realizó en la Ciudad de México mediante un operativo coordinado entre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Querétaro, la Policía de Investigación del Delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades federales.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y conceder un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta resolución, suman ya ocho las personas vinculadas a proceso por este caso, luego de la detención previa de otros siete presuntos participantes en los hechos.