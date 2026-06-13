Procesan a tres acusados de tráfico de migrantes en Tamaulipas

Los tres acusados presuntamente formaban parte de una estructura que operaba desde al menos 2024 en la zona fronteriza de Tamaulipas

Un juez federal vinculó a proceso a tres personas presuntamente relacionadas con una red de tráfico de migrantes que operaba en la frontera de Tamaulipas, principalmente en los municipios de Reynosa y Río Bravo.

Los imputados fueron identificados como Gregorio “N”, Britani “N” y Balbina “N”, quienes son investigados por su probable participación en una organización dedicada al traslado ilegal de personas hacia Estados Unidos.

Investigan operación en Reynosa y Río Bravo

De acuerdo con las indagatorias federales, los tres acusados presuntamente formaban parte de una estructura que operaba desde al menos 2024 en la zona fronteriza de Tamaulipas.

La investigación apunta a que el grupo utilizaba inmuebles, vehículos y equipo de comunicación para coordinar actividades relacionadas con el tráfico de personas, en una región considerada estratégica por el flujo constante de migrantes que buscan cruzar hacia territorio estadounidense.

Las capturas se concretaron durante un operativo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Cumbres, en el municipio de Río Bravo.

Durante la intervención participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad federal, como parte de las acciones contra redes dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera norte.

Aseguran inmuebles, celulares y documentación

En el operativo fueron asegurados cuatro inmuebles, además de 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo.

Estos indicios fueron integrados a la carpeta de investigación para fortalecer el caso y determinar el alcance de la presunta organización, así como posibles vínculos con otras personas involucradas.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada formuló imputación contra los tres detenidos por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, el juez determinó vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Seguirán presos durante la investigación complementaria

Los imputados permanecerán internos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mientras avanza la investigación complementaria.

El juez concedió un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía continúe con la integración de pruebas y profundice en las pesquisas sobre la operación de esta presunta red.

La vinculación a proceso representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico de migrantes en Tamaulipas, una entidad que por su ubicación geográfica continúa siendo un punto clave para organizaciones que lucran con el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.