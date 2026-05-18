Procesan a trailero por llevar 45 kilos de droga

Raúl “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido en Sonora con fentanilo, heroína y metanfetamina ocultos en un tractocamión

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Raúl “N”, conductor de un tractocamión detenido por transportar más de 45 kilogramos de diversas drogas en el municipio de Opodepe, Sonora.

La detención ocurrió en abril de 2026, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional interceptaron al imputado en un puesto militar de seguridad estratégico durante una inspección de rutina.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo vinculación a proceso contra Raúl “N”, por su probable participación en un delito contra la salud, modalidad de transporte de fentanilo, diacetilmorfina y clorhidrato de metanfetamina. En 2026, fue detenido en un puesto militar de seguridad… pic.twitter.com/xH6C4cCWTZ — FGR México (@FGRMexico) May 16, 2026

Hallan fentanilo, heroína y metanfetamina

Al revisar la unidad de carga, fuerzas federales localizaron distintos narcóticos distribuidos en cargamentos que superaban en conjunto los 45 kilogramos.

Entre lo asegurado se encontraban:

33 kilogramos de sustancia con características de fentanilo.

11 kilogramos 830 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

1 kilogramo 900 gramos de diacetilmorfina, conocida como heroína.

De acuerdo con la FGR, Raúl “N” enfrenta cargos por su probable responsabilidad en delito contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo, diacetilmorfina y clorhidrato de metanfetamina.

El detenido, junto con las sustancias aseguradas y el tractocamión, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora.

Tras analizar las pruebas presentadas por la representación social, un juez federal determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa.

El acusado permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Hermosillo, Sonora, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de cuatro meses.