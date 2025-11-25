Procesan a presuntos asesinos de cantante Fede Dorcaz en Cdmx

Estos jóvenes fueron vinculados en la muerte del artista, luego de ser detenidos en diversos operativos desplegados en por lo menos dos alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este lunes sobre la vinculación a proceso de dos jóvenes por su presunta responsabilidad en el homicidio del actor Fede Dorcaz registrado el pasado 09 de octubre.

Los detenidos identificados como Andy "N" y Geovanni "N". El primero fue capturado tras una persecución por robo el pasado 17 de octubre.

Tres días después, Geovanni "N" fue detenido durante los cuatro cateos simultáneos desplegados en las alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

A través de redes sociales, el titular Pablo Vázquez Camacho compartió la información sobre los detenidos.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, fueron detenidos Geovanni "N" y Andy "N", por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 09 de octubre en #MiguelHidalgo.… pic.twitter.com/0e5907isUB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2025

Luego de la audiencia celebrada el pasado domingo, ambos fueron procesados por el el delito de homicidio doloso. Ante esto, deberán permanecer recluidos en un centro penitenciario de la ciudad.

Asesinan a Fede Dorcaz

El actor argentino de nombre artístico Fede Dorcaz fue asesinado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 09 de octubre cuando se trasladaba a bordo de una camioneta.

Imágenes captadas muestran que al menos cuatro personas a bordo de tres motocicletas perpetraron el ataque, en el que el cantante recibió al menos un impacto producido por arma de fuego.