Procesan a presunto excolaborador de Genaro García Luna

Jesús Gabriel "N" presuntamente colaboraba como operador financiero de la red creada como parte de un complejo esquema de empresas fachada

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso este domingo a Jesús Gabriel "N", presunto excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en delitos de asociación delictuosa y peculado.

Con base en las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús Gabriel "N" colaboraba como operador financiero de la red creada por Genaro García Luna, como parte de un complejo esquema de empresas fachada controladas posiblemente por una organización criminal.

En el comunicado, destacaron que la persona fue detenida en 2025, pero se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

Por ello, el Ministerio Público Federal (MPF) cumplimentó con el procedimiento y aportó los datos necesarios para procesar a este hombre, bajo las medidas cautelares de prisión preventiva justificada.

También se estableció un mes de plazo para llevar a cabo la investigación complementaria.

¿Cómo operaba la red de Genaro García Luna?

El dinero público era extraído de las dependencias federales como el sistema penitenciario, mediante un mecanismo estrictamente diseñado para burlar la fiscalización.

El candado de la "Seguridad Nacional" utilizaba esta excepción legal; la red de García Luna asignaba contratos multimillonarios de manera directa, evitando licitaciones públicas bajo el argumento de resguardar la seguridad del país.

Los fondos eran dirigidos a un entramado de empresas fachada controladas por prestanombres, socios y familiares directos.

Una vez en las cuentas de estas corporaciones, el dinero era enviado a paraísos fiscales y a los Estados Unidos (particularmente a Florida), donde se blanqueaba mediante la compra de residencias de lujo, yates y vehículos de colección.