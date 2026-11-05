Procesan a funcionaria de Uruapan por encubrimiento en caso Manzo

Con la captura de la secretaria de Bienestar, el recuento llegó a 34 personas detenidas en distintas líneas de investigación

Una jueza de control vinculó a proceso a Rosa Alejandra 'N', secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por presunto encubrimiento por favorecimiento en una causa derivada de la investigación del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. La funcionaria quedó en prisión preventiva y la Fiscalía de Michoacán tendrá dos meses para concluir la investigación complementaria.

La resolución se dictó el 3 de noviembre de 2026, dos días después del primer aniversario del homicidio. Según el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, el único delito por el que fue vinculada la funcionaria es encubrimiento por favorecimiento.

La Fiscalía la detuvo tras tres citatorios

Agentes de la Fiscalía estatal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, ejecutaron la orden de aprehensión el 29 de octubre en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. Vega Rodríguez informó que, antes del operativo, la funcionaria dejó de atender tres citatorios para comparecer ante el Ministerio Público y recibió una multa por su inasistencia.

En la audiencia, la jueza consideró que los datos presentados por el Ministerio Público permitían continuar el proceso penal. Al informar sobre la resolución, la Fiscalía dejó sin precisar qué conducta concreta atribuye a Rosa Alejandra 'N' como encubrimiento y si las incomparecencias forman parte de los hechos que sustentan la imputación.

La investigación alcanza al entorno del alcalde

Rosa Alejandra 'N' es madre de Alejandro 'N', uno de los siete escoltas de Manzo detenidos en la investigación. También es tía de Alexis 'N' y Christian 'N', a quienes las autoridades relacionan con la célula que presuntamente planeó el ataque. En otra línea de la investigación, las autoridades señalan a Samuel 'N', exdirector municipal de Protocolo, por presuntamente haber compartido información sobre los movimientos del alcalde.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. La principal hipótesis de la Fiscalía estatal es que el ataque fue una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad del alcalde. Las autoridades federales señalan a Ramón Ángel 'N', alias 'El R1', como presunto responsable de ordenar y financiar el homicidio, y a Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', como presunto coordinador del ataque.

¿Qué diligencias siguen pendientes en el caso Manzo?

La Fiscalía estatal informó de 33 detenciones en su balance del 16 de octubre. Con la captura de la secretaria de Bienestar, el recuento llegó a 34 personas detenidas en distintas líneas de investigación, entre ellas las relativas a la planeación, la ejecución y el presunto encubrimiento del crimen. Entre las diligencias pendientes figuran la ejecución de una orden de aprehensión contra el exjefe de escoltas y las actuaciones relacionadas con los teléfonos del alcalde.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, ha pedido que la Fiscalía General de la República atraiga el expediente y que se investigue si hubo intereses políticos detrás del asesinato. En octubre, el vicefiscal de Michoacán dijo que, hasta ese momento, las diligencias no apuntaban a una participación política.