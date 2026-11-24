Permanecerá en prisión preventiva por una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de lavado de vehículos por más de 62 millones de pesos

La exalcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, Roxana Lili Campos Miranda, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con presuntas irregularidades en contratos públicos durante su administración municipal.

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó este lunes 23 de noviembre que un juez de control determinó sujetarla a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social de Cancún.

La resolución se emitió después de una audiencia que se prolongó alrededor de nueve horas. Además, el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Investigan contratos por más de 62 millones de pesos

El expediente está relacionado con la asignación de tres licitaciones públicas entre 2022 y 2024 a un mismo proveedor, al que se le contrató para realizar el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), estas operaciones habrían ocasionado un probable daño al patrimonio municipal superior a los 62 millones de pesos.

Durante ese periodo, la dependencia municipal contaba con un parque vehicular de 123 unidades. Sin embargo, el proveedor reportó hasta 865 servicios de lavado en un solo mes, pese a que la empresa contaba únicamente con 15 trabajadores.

La Fiscalía también señaló que el prestador del servicio no disponía de los comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos y que, aun así, continuaron los pagos por parte del municipio.

Señalan omisiones en la supervisión de los servicios

Según lo expuesto por el fiscal, durante la audiencia se analizaron las presuntas omisiones de los funcionarios responsables de revisar y dar seguimiento a los contratos, así como de verificar que los trabajos acordados efectivamente se hubieran realizado.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra la falta de documentación suficiente para respaldar los servicios, además de inconsistencias en las evidencias presentadas para justificar los pagos.

El fiscal indicó que durante el proceso se intentó acreditar la prestación de los servicios mediante órdenes de trabajo y fotografías duplicadas, situación que fue considerada dentro de los elementos revisados por el juez.

Investigan a más exfuncionarios de Playa del Carmen

Raciel López Salazar también informó que existen otros exservidores públicos bajo investigación por posibles omisiones en la revisión y supervisión de los contratos durante la administración de Campos Miranda.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía evitó revelar sus identidades o proporcionar detalles de otros expedientes, debido a que las investigaciones continúan en curso.

Asimismo, señaló que existen otras carpetas relacionadas con la exalcaldesa, aunque por el momento no ofreció información adicional sobre esos procedimientos.

La exfuncionaria fue detenida la noche del 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, mediante una orden de aprehensión cumplimentada en coordinación con autoridades federales.

Un día después fue trasladada a Quintana Roo e ingresada al Centro de Reinserción Social de Cancún, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.