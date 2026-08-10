Procesan a “El Roto” por secuestro y extorsión en CDMX

El Cártel Nuevo Imperio son identificados como estructuras generadoras de violencia con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero

Un juez federal vinculó a proceso a Dylan Samuel “N”, alias “El Roto”, señalado como presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio y de su célula conocida como “Los Mal Portados”, por su posible participación en actividades de delincuencia organizada.

La resolución contempla los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud. El acusado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público federal presentó los datos de prueba reunidos en su contra.

Después de analizarlos, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.

Secuestro en Azcapotzalco originó la investigación

El procedimiento federal comenzó en abril de 2025, después de que una persona fuera privada de la libertad dentro de su domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

La víctima fue localizada y rescatada por autoridades locales. Las indagatorias posteriores permitieron establecer la probable intervención de “El Roto” y relacionar el caso con las actividades atribuidas a la organización criminal.

Dylan Samuel “N”, también identificado con los alias de “El Gordo” y “El Gato”, fue detenido en agosto de 2025 en la colonia San Pablo CTM, perteneciente a Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec, Estado de México.

Su captura se efectuó después de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por corporaciones federales y locales. En ese momento, los agentes le cumplimentaron una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Acumulaba investigaciones por diferentes delitos

Al momento de su detención, las autoridades lo relacionaron con cinco carpetas de investigación: una por feminicidio, otra por delitos contra la salud y tres más por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo.

Estos señalamientos permanecen sujetos a los procedimientos correspondientes y no representan sentencias condenatorias. La causa por la que fue vinculado ahora se concentra en su posible participación en delincuencia organizada y en el secuestro cometido en Azcapotzalco.

La Fiscalía deberá aprovechar los próximos cuatro meses para fortalecer la investigación, reunir nuevos elementos y determinar si existen más personas relacionadas con los hechos.

Autoridades mantienen ofensiva contra “Los Mal Portados”

El Cártel Nuevo Imperio y “Los Mal Portados” son identificados como estructuras generadoras de violencia con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero.

A estas organizaciones se les atribuyen actividades como venta y distribución de drogas, secuestros, extorsiones, homicidios, robos y despojos. Sus operaciones se han concentrado principalmente en alcaldías del norte y poniente de la capital, así como en diferentes municipios mexiquenses.

La vinculación de “El Roto” se suma a las detenciones realizadas contra otros presuntos integrantes y dirigentes del grupo, entre ellas la captura de Gustavo Aldair “N”, alias “El Malportado” o “El 19”, identificado como uno de sus principales líderes.

Dylan Samuel “N” permanecerá en el penal federal de Ocampo mientras continúa el proceso. Como establece la legislación mexicana, deberá ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva en su contra.