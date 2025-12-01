Procesan a 'El Pelón' reclutador de implicados en muerte de Manzo

Debido a su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en agravio a la madre de uno de los partícipes, este hombre permanecerá dentro de prisión

Un juez de control de Michoacán vinculó a proceso a Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", presunto reclutador de dos partícipes en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Este hombre acusado de delitos de cohecho y extorsión, fue detenido por medio de un operativo de fuerzas estatales y federales como respuesta a una denuncia anónima.

La Fiscalía General del Estado afirmó que "El Pelón" extorsionó a la madre de uno de los involucrados con 10,000 pesos a cambio de no hacerle daño a su hijo, a quien señaló por ingresar droga procedente de Paracho.

El juzgador determinó que por su presunta responsabilidad en ambos crímenes, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, así como el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.