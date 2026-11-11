Procesan a 'El Panda' por desaparición y muerte de tres personas

Las investigaciones ministeriales relacionan al imputado con el predio El Cocuital, donde la Fiscalía reportó la recuperación de 17 cuerpos

Samuel “N”, alias “El Panda”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Veracruz, fue vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición y el homicidio de tres personas, en una investigación relacionada con las fosas clandestinas de El Cocuital, en Jáltipan de Morelos.

La Fiscalía General del Estado informó este martes 10 de noviembre que obtuvo la resolución por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio doloso calificado.

El expediente está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y comprende los casos de tres víctimas identificadas con las iniciales A.E.T., J.L.C.A. y D.M.Z.

El proceso está relacionado con las fosas de El Cocuital

Las investigaciones ministeriales relacionan al imputado con el predio El Cocuital, donde la Fiscalía reportó la recuperación de 17 cuerpos. La vinculación a proceso difundida este martes corresponde a la desaparición y el homicidio de las tres personas señaladas en el expediente.

En la audiencia inicial, realizada después de su detención, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva y fijó el 9 de noviembre para continuar con la audiencia en la que se resolvería su situación jurídica.

El Cocuital también figura en un procedimiento contra Carlos Manuel “N”, alias “El Burro”, detenido en mayo en la comunidad de El Laurel, municipio de Zaragoza. En octubre fue vinculado a proceso por secuestro agravado, por hechos en agravio de tres personas de Cosoleacaque cuyos cuerpos fueron localizados en ese predio.

La captura derivó de una investigación por secuestro

“El Panda” fue detenido el 3 de noviembre en Coatzacoalcos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo se desplegó en la colonia Estero del Pantano, con participación de la Marina y autoridades estatales y municipales, como parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos.

De acuerdo con el comunicado federal, las indagatorias comenzaron en enero de 2026, después del secuestro de dos empresarios en Cosoleacaque.

Ese mismo mes, las autoridades intervinieron un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en El Cocuital y detuvieron a un hombre identificado como “Sparta”.

La información recabada permitió identificar a Samuel “N” como presunto líder regional de un grupo delictivo con presencia en Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán. Mediante inteligencia naval y seguimiento de sus actividades, las autoridades establecieron sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones.

La SSPC señaló que contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y lo relacionó con posibles actividades de secuestro, extorsión, venta de drogas y comercialización ilícita de combustible.

La Fiscalía estatal continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Samuel “N” mantiene la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso penal.