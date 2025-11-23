Procesan a 'El Monstruo' por desaparición forzada en Sonora

Autoridades lograron detener a este presunto líder criminal junto a dos jóvenes mientras se trasladaban a bordo de un automóvil robado

La Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora informó que vinculó a proceso a David "N" y/o José Ramón "N", por su probable responsabilidad en la desaparición forzada y asociación delictuosa.

Su detención se registró el pasado 19 de noviembre, cuando elementos de distintas corporaciones efectuaron cuatro órdenes de aprehensión contra el hombre, quien es considerado como objetivo prioritario al ser líder de una célula criminal que opera en la capital.

"El Monstruo", "El Diablo" o "El Comandante Apá" fue detenido junto a dos jóvenes cuando circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo y en posesión de por lo menos tres armas de fuego.

Durante su primera audiencia, se le vinculó a proceso por desaparición y asociación delictuosa en contra de Jesús Arturo “N”, quien el pasado mes de julio, fue privado de la libertad en la colonia Metalera. Por este hecho, el señalado se declaró inocente.

Autoridades investigaron que el imputado fungía como líder criminal de la célula delictiva, cuyos miembros simulaban ser agentes de la policía, usando vehículos y vestimenta similares a las autoridades para engañar a sus víctimas.