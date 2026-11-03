Procesan a “El Chino” por extorsión a ejidatario en Durango

Carlos “N” fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango y compareció al día siguiente ante el juez, quien le impuso prisión preventiva

Un juez de control vinculó a proceso a Carlos “N”, alias “El Chino”, por su probable participación en la extorsión agravada de un ejidatario de Gómez Palacio, Durango. Según la Fiscalía estatal, al productor le exigían hasta 20 mil pesos por hectárea bajo la amenaza de cortarle el agua de riego.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó el 2 de noviembre que la resolución se dictó el 28 de octubre. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 28 de diciembre de 2026.

Ejidatario denuncia amenazas para cobrarle el agua de riego

La denuncia se remonta a septiembre de 2025, cuando el productor comenzó a recibir llamadas en las que le exigían dinero para acceder al agua del módulo de riego número 5, conocido como Brittingham. De acuerdo con la carpeta de investigación, la cantidad solicitada aumentó de 9 mil a 11 mil pesos y finalmente llegó a 20 mil pesos por hectárea.

El ejidatario denunció que, además de amenazarlo con suspenderle el suministro, buscaban obligarlo a vender su cosecha a determinados compradores. También reportó amenazas de privarlo de la libertad a él y a integrantes de su familia.

Según la Fiscalía, el 29 de noviembre de 2025 Carlos “N” presuntamente acudió con José Carmen “N”, alias “El Carmelo”, a las parcelas del ejido 6 de Octubre para exigir el pago. El productor declaró que entregó 15 mil pesos en efectivo tras recibir amenazas contra él y su hijo, pero le reclamaron una cantidad mayor.

La vinculación corresponde a la denuncia de ese ejidatario. La Fiscalía indicó que las exigencias económicas también habrían afectado la preparación de tierras, la siembra y la cosecha de otros productores del ejido.

Detienen a “El Chino” en Ciudad Juárez

Agentes de Durango y Chihuahua ejecutaron la orden de aprehensión el 22 de octubre de 2026 en Ciudad Juárez. Carlos “N” fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango y compareció al día siguiente ante el juez, quien le impuso prisión preventiva. La vinculación se resolvió en la continuación de la audiencia, el 28 de octubre.

La investigación también señala a “El Carmelo”, quien ya se encuentra detenido. El ejidatario lo identificó como la persona que presuntamente encabezaba los cobros. La Fiscalía informó que Alma Dalila “N”, alias “La Lic.”, también fue vinculada a proceso por extorsión agravada. A ella se le atribuyen llamadas en las que habría exigido pagos por el agua de riego.