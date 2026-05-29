Procesan a dos alcaldes y tres más tras Operación Enjambre

La autoridad judicial determinó mantener la medida de prisión preventiva oficiosa y estableció un periodo de 15 días para el cierre de la investigación.

Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de cuatro funcionarios municipales en funciones y un exservidor público del estado de Morelos. Los imputados fueron capturados durante la reciente Operación Enjambre y se les acusa de presunta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la FGR, aportó las evidencias necesarias para sostener los cargos. Tras evaluar las pruebas, la autoridad judicial determinó mantener la medida de prisión preventiva oficiosa y estableció un periodo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Identidades de los imputados y su traslado a un penal federal

Entre los procesados destacan figuras políticas de alto perfil de la región, incluyendo a presidentes y expresidentes municipales, así como a miembros clave de gabinetes locales:

Agustín Toledano: Alcalde de Atlatlahucan.

Irving Sánchez: Exalcalde de Yecapixtla.

Horacio Zavaleta: Secretario municipal de Cuautla.

Jonathan Espinoza: Tesorero de Cuautla.

Pablo Adrián Portillo: Oficial mayor de Cuautla.

Prisión preventiva en el estado de Sonora

Por orden del juez de control Edgar Alejandro Domínguez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, los cinco detenidos fueron trasladados al Penal Federal de Sonora, donde enfrentarán las etapas subsecuentes de su proceso judicial bajo estricto resguardo.

A pesar de que la Fiscalía General de la República confirmó la vinculación de los servidores públicos, la institución no ha emitido actualizaciones sobre la situación jurídica de Arisbel Rubí Vázquez. La excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan también fue arrestada el pasado 20 de mayo en las mismas acciones policiales.

Por otra parte, a una semana de haberse ejecutado los despliegues de la Operación Enjambre en territorio morelense, el actual presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, sigue sin ser localizado por la justicia y se mantiene en calidad de prófugo.