Procesan a diez personas por red de extorsión en Estado de México

Las autoridades han detectado que alrededor del 60% de los casos se cometen a distancia, mediante llamadas telefónicas, mensajes o medios digitales

Diez personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de extorsión y portación de armas en el Estado de México, tras ser detenidas en un operativo realizado en la colonia Potrero del Rey, en el municipio de Ecatepec.

Los imputados, fueron identificados como Víctor “N”, Julia “N”, Miguel “N”, Sergio “N”, Eduardo “N”, José “N”, Ageo “N”, Rubén “N”, Erick “N” y Gerardo “N” del cual fueron capturados en flagrancia por elementos de seguridad y posteriormente puestos a disposición de la autoridad federal, que integró la carpeta de investigación con base en los indicios asegurados durante la intervención.

Captura en flagrancia con evidencia en el lugar

De acuerdo con las indagatorias, la detención ocurrió mientras los implicados realizaban actividades relacionadas con cobros ilegales en la zona, lo que permitió a los agentes asegurar pruebas de manera inmediata.

Durante el despliegue, las autoridades decomisaron dos armas de fuego con cargadores abastecidos, así como 12 teléfonos celulares, presuntamente utilizados para coordinar las actividades del grupo.

Además, fueron asegurados tres vehículos y una motocicleta, junto con 46 mil 330 pesos en efectivo y equipo táctico, elementos que quedaron integrados a la investigación como posibles instrumentos del delito.

Indagan operación de célula de extorsión

Las autoridades federales establecieron como principal línea de investigación que los detenidos operaban como una célula dedicada al cobro de extorsiones en Ecatepec, mediante amenazas directas a comerciantes y habitantes.

Este tipo de grupos suele operar en zonas delimitadas, donde exige pagos periódicos a cambio de no causar daños, práctica conocida como “derecho de piso”, lo que genera presión constante sobre víctimas en colonias con alta actividad comercial.

Juez impone prisión preventiva y abre proceso

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de los 10 imputados por delitos de extorsión y portación sin licencia.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos en un penal federal mientras se desarrolla la investigación complementaria.

El juzgador fijó un plazo para el cierre de esta etapa, durante el cual la Fiscalía deberá fortalecer los elementos de prueba para avanzar hacia una eventual sentencia.

Extorsión crece y cambia de modalidad en Edomex

El caso se suma a un contexto de incremento en este delito en el Estado de México. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026 se han registrado más de mil denuncias por extorsión en la entidad.

Las autoridades han detectado que alrededor del 60% de los casos se cometen a distancia, mediante llamadas telefónicas, mensajes o medios digitales, lo que ha permitido a los grupos delictivos ampliar su alcance sin necesidad de contacto directo.

Operativos recientes han golpeado redes criminales

Este hecho se enmarca en una serie de acciones recientes para combatir la extorsión en el Estado de México, donde operativos de gran escala han derivado en la detención de más de 100 personas vinculadas a estas actividades.

En estas intervenciones también se han asegurado cerca de 200 inmuebles utilizados como centros de operación, incluidos espacios habilitados como call centers para realizar extorsiones telefónicas y fraudes.

Las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación para determinar si los 10 imputados tienen vínculos con estas estructuras de mayor alcance o si operaban de manera independiente dentro del municipio.