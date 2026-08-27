Procesan a 26 personas tras decomiso de arsenal en Sinaloa

Un juez vinculó a proceso a 26 personas detenidas en Mazatlán con 15 fusiles, miles de cartuchos, cargadores y equipo táctico

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas detenidas en Sinaloa por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del poblado El Roble, en Mazatlán, luego de que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional observaran a un grupo de personas armadas y con chalecos tácticos.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sospechosos huyeron hacia un inmueble. Durante la intervención fueron asegurados 15 fusiles, 2 mil 744 cartuchos, 118 cargadores y ocho chalecos tácticos y porta placas.

La #FGR llevó a proceso a 26 personas, detenidas en #Sinaloa, por su probable participación en los delitos de portación y acopio de armas de fuego así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Las autoridades aseguraron 15 armas de fuego… pic.twitter.com/4jTRmX85RX — FGR México (@FGRMexico) August 26, 2026 Imputan distintos delitos relacionados con armas En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a José Alfredo “N”, Antonio “N” y Juan “N” por portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En tanto, Ulises “N”, Jorge “N”, José Ángel “N”, Ángel “N”, Juan “N”, Leobardo “N”, Abelino “N”, Eduardo “N”, Roberto “N”, Luis “N”, Juan “N”, José Alejandro “N”, Rigoberto “N”, Rubén “N”, Félix “N”, Héctor “N”, Nicasio “N”, José “N”, Vanessa “N”, José Manuel “N”, Jesús “N”, Jesús Manuel “N” y Antonio “N” fueron vinculados por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a las 26 personas. La mayoría quedó internada en el CEFERESO número 8 Nor-Poniente, ubicado en Guasave. Vanessa “N” será recluida en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán. Además, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. La FGR recordó que las personas mencionadas en el comunicado son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.