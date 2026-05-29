Procesan a 22 personas por delincuencia organizada en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a 22 personas por su presunta participación en delitos relacionados con la delincuencia organizada en el Estado de Guanajuato.
Su detención se derivó de un reporte ciudadano en el que se detallaba que dentro de un inmueble del municipio de Silao se contaba con la presencia de personas armadas que custodiaban a una persona privada de su libertad.
Esta información fue suficiente para que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato llevaran a cabo un despliegue para catear el lugar para detener a estas 22 personas.
Los presuntos delincuentes fueron identificados como:
- José "N"
- Erick "N"
- Leonardo "N"
- Juan "N"
- Roberto "N"
- Josué "N"
- Paula "N"
- Luis "N"
- Braulio "N"
- Alexis "N"
- Héctor "N"
- César "N"
- José "N"
- Kevin "N"
- Juana "N"
- Guadalupe "N"
- Martín "N"
- Jesús "N"
- Julián "N"
- Miguel "N"
- Luis "N"
- Antonia "N"
Autoridades los señalaron como presuntos partícipes en delitos como delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes, posesión de narcótico con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto fue asegurado por las autoridades tras la detención de 22 personas en Guanajuato
En este despliegue se lograron asegurar:
- 619 mil pesos
- 241 cartuchos útiles
- Siete armas cortas
- 306 dosis de metanfetamina
- 79 dosis de cocaína base
- Un cañón para arma corta
- Cuatro armas largas
- Un chaleco táctico
- Una tabla con las iniciales de un grupo delictivo
- Una bolsa que contenía una sustancia con las características propias de la droga conocida como cristal
- Dos cargadores para arma larga
- Seis cargadores para arma corta
Luego de procesarlos, el juez de Control les impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Por ello, las mujeres deberán permanecer internas en el CERESO de Puentecillas, mientras que el resto se encuentra recluido en el CEFERESO de Ocampo.