Procesa FGR a tres por posesión de vehículos y mercancía robada

De acuerdo con la FGR, la investigación inició tras una denuncia presentada por la representante legal de una empresa transportista por el robo de un cargamento

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas durante un cateo realizado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde fueron asegurados miles de neumáticos, decenas de vehículos, maquinaria pesada y ejemplares de fauna silvestre.

Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, enfrentarán un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

De acuerdo con la FGR, la investigación inició tras una denuncia presentada por la representante legal de una empresa transportista por el robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión.

Como resultado de las indagatorias, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En el predio, con una extensión cercana a los 30 mil metros cuadrados, las autoridades aseguraron mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas, 11 motocicletas, nueve cajas secas, tres grúas, dos pipas, una aplanadora, tres dollys y diversos equipos electrónicos.

Además, fueron localizados instrumentos presuntamente utilizados para alterar números de identificación vehicular, entre ellos dos dados numéricos y 79 dados alfanuméricos, así como placas de producción y un sistema de videograbación digital.

Las autoridades también encontraron ejemplares de fauna silvestre, entre ellos dos leones africanos, un tigre de Bengala, un jaguar y un coyote, además de animales en taxidermia como dos osos, un chivo berberisco y restos de otro oso.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.