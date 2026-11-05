Procesa en Sonora a tres 'influencers' por apología del delito

'El Azlán', 'El Pelón Bajavión' y 'El Doble Carne' difundieron contenido audiovisual en el que presuntamente promovían narcóticos

La Fiscalía de Sonora abrió un proceso contra tres 'influencers' en la ciudad de Hermosillo, por su presunta responsabilidad en el delito de apología de un delito y la promoción del consumo de drogas en redes sociales.

Los imputados, que tienen 20, 22 y 29 años, participaron en una grabación difundida en la red social Facebook el pasado 29 de agosto, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según la Fiscalía, los señalados "realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis", esto mientras mostraban y compartían productos identificados con una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos de marihuana.

La investigación estableció que "las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales".

Este martes, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público "expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso" y, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.

Entre las medidas cautelares, se determinó la presentación semanal ante el juez, exhibición de una garantía económica individual, prohibir su salida del estado sin autorización y suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la marca.