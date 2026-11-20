Sujetos armados ingresaron a un gimnasio de la colonia Mariano Otero y se llevaron a un usuario. La Policía desplegó un operativo

Un hombre fue privado de la libertad por varios sujetos armados mientras realizaba su rutina de ejercicio en un gimnasio de la colonia Mariano Otero, en Zapopan, Jalisco. El hecho provocó una movilización policiaca en los alrededores del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió el jueves 19 de noviembre en un inmueble ubicado sobre la avenida Dr. Mateo de Requena, donde la víctima se encontraba entrenando cuando los individuos ingresaron al lugar.

Los responsables, quienes portaban armas de fuego, obligaron al usuario a salir del gimnasio y posteriormente lo subieron a un vehículo en el que escaparon.

Despliegan operativo policiaco en Mariano Otero

La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en el establecimiento. Trabajadores y encargados solicitaron apoyo a través del número de emergencias, por lo que elementos de la Policía de Zapopan acudieron al sitio.

Los oficiales desplegaron un operativo con varias unidades y comenzaron a recabar información para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del hombre.

El gimnasio se encuentra frente a las instalaciones de la Preparatoria 9 de la Universidad de Guadalajara. La presencia de numerosas patrullas también llamó la atención de estudiantes del plantel.

Investigan posible deuda como móvil del secuestro

Entre las primeras versiones sobre el motivo de la privación de la libertad se encuentra una presunta deuda económica de la víctima, cuyo monto rondaría los 400 mil pesos.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre ese supuesto adeudo y la agresión, así como establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre la identidad del hombre ni sobre su paradero.