Privan de la libertad a exdirector de Investigación en Zacatecas

La desaparición de Gustavo Domínguez ha generado atención debido al perfil del exfuncionario dentro de las estructuras de seguridad del estado

La privación de la libertad del exdirector de la Policía de Investigación de Zacatecas, Gustavo Domínguez, ha encendido las alertas de las corporaciones de seguridad en la entidad y abierto una nueva línea de preocupación en uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que el exmando fue interceptado por hombres armados la noche del jueves 28 de mayo en la capital del estado, lo que derivó en un operativo de búsqueda y en la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la información oficial, Domínguez se encontraba sobre la avenida San Marcos, al norte de la ciudad de Zacatecas, cuando fue abordado por sujetos armados. Desde ese momento se perdió comunicación con él y hasta ahora no se ha informado sobre su paradero.

Las autoridades revelaron que ya identificaron un vehículo presuntamente relacionado con el caso, el cual forma parte de las investigaciones que se mantienen en curso.

Un exjefe policiaco con amplia trayectoria en Zacatecas

La desaparición de Gustavo Domínguez ha generado atención debido al perfil del exfuncionario dentro de las estructuras de seguridad del estado.

Durante varios años ocupó cargos estratégicos dentro de la entonces Policía Ministerial y posteriormente en la Policía de Investigación. Además, encabezó áreas especializadas en el combate al secuestro y participó en diversas investigaciones de alto impacto.

La propia Fiscalía señaló que Domínguez dejó su último cargo dentro de la corporación hace aproximadamente un año y ocho meses, por lo que ya no formaba parte de la estructura operativa cuando ocurrió la privación de la libertad.

Participó en operativos contra grupos criminales

A lo largo de su carrera, Gustavo Domínguez estuvo involucrado en acciones relevantes de seguridad en Zacatecas, una entidad que durante la última década se ha convertido en escenario de disputas entre organizaciones criminales.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en noviembre de 2022, cuando resultó lesionado durante un operativo realizado en el municipio de Pinos. En aquella acción perdió la vida el entonces coordinador estatal de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa Padilla, en medio de un enfrentamiento armado.

Su experiencia en áreas de investigación y combate al secuestro lo convirtió en uno de los mandos con mayor trayectoria dentro de las corporaciones estatales de procuración de justicia.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre posibles responsables ni ha establecido una línea de investigación definitiva respecto al móvil del hecho.

Tampoco se ha confirmado si la privación de la libertad está relacionada con actividades desempeñadas por Domínguez durante su paso por las instituciones de seguridad o con alguna otra circunstancia personal.

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de Zacatecas, mientras continúan las labores de inteligencia para localizar al exfuncionario.