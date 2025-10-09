'Priscilla' se convierte en tormenta tropical con fuertes lluvias

La tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora (km/h) con dirección noroeste y presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h

El huracán del océano Pacífico Priscilla, que esta mañana bajó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se convirtió en las últimas horas tormenta tropical cuando se encuentra a 315 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

La tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora (km/h) con dirección noroeste y presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de hasta 140, según el reporte de las 12:00 hora local.

En las próximas 24 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Baja California Sur, e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en los estados costeros de Sinaloa y Nayarit.

El SMN espera vientos sostenidos de 50 a 60 km/h con rachas de entre 70 y 90 en la costa de Baja California Sur, mientras que en las zonas costeras de los estados de Sinaloa y Nayarit el viento sostenido alcanzará de 20 a 30 km/h con rachas de 40 y 60 km/h.

Además, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Colima.

Aunque la intensidad del fenómeno meteorológico ha disminuido, se mantiene la zona de vigilancia por los efectos que Priscilla pueda provocar desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Debido a las precipitaciones, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, y los fuertes vientos, se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.