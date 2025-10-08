Priscilla provoca lluvias intensas y alto oleaje en el Pacífico

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h

El huracán Priscilla de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, dejará lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en su paso por el Pacífico mexicano, en la víspera de su aumento a categoría 3, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su comunicado más reciente, el organismo apuntó que debido a los desprendimientos nubosos de Priscilla se pronostican lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa, y el norte y el centro de Nayarit.

Además de fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco y Colima, y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Colima.

También precisó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) el centro del huracán se localizó aproximadamente a 345 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 km al oeste de Cabo Corrientes en el estado de Jalisco.

“Se prevé oleaje de 5,5 a 6,5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en la costa de Colima”, detalló el documento.

Además, se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Y señaló que las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Al igual que el SMN, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este mismo martes que el huracán Priscilla se intensificará a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se desplazará en paralelo a la costa occidental del estado mexicano de Baja California Sur (noroeste).

Dijo que autoridades trabajan en coordinación y se preparan en el balneario de Los Cabos, Baja California Sur donde se pronostican fuertes lluvias.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.