Prioriza Godoy inteligencia en investigaciones penales

La fiscal aseguró que la FGR es una institución sólida, con personal capacitado, tecnología de vanguardia y elementos clave para lograr investigaciones robustas

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la inteligencia debe ser el eje principal en las investigaciones, pero advirtió que pierde valor si no se traduce en acciones concretas dentro de las carpetas de investigación.

Durante una visita a las instalaciones de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, subrayó la importancia de convertir la información en resultados que impacten directamente en la procuración de justicia.

¿Qué papel juega la inteligencia en las investigaciones?

Godoy Ramos señaló que la recopilación de inteligencia es fundamental para combatir delitos, especialmente los de alto impacto, pero insistió en que debe integrarse de manera efectiva en los procesos judiciales.

"Que se sepa que cuando la gente nos da información de delitos que lastiman a la sociedad, de delitos de alto impacto, que sepan que va a pasar algo".

Además, destacó que en México se ha registrado una disminución de delitos sin precedentes, lo que obliga a las instituciones a comunicar resultados y fortalecer la confianza ciudadana.

Buscan fortalecer confianza en la FGR

La fiscal enfatizó la necesidad de que la institución recupere la confianza de la ciudadanía, mediante resultados claros y efectivos en las investigaciones.

Aseguró que la Fiscalía General de la República es una institución sólida, con personal capacitado y tecnología de vanguardia, elementos clave para lograr investigaciones robustas y obtener sentencias ejemplares.

Recorre instalaciones y detecta áreas de oportunidad

Acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y Laura Chang Marroquín, titular de la Fiscalía Federal en la CDMX, realizó un recorrido por las instalaciones para conocer las necesidades del personal.

Durante la visita, escuchó inquietudes relacionadas con espacios, recursos técnicos y condiciones de trabajo, con el objetivo de mejorar el funcionamiento institucional.

Supervisan áreas clave para investigaciones

Entre los espacios que visitó se encuentra la Bodega de Indicios, donde se resguardan evidencias fundamentales para los procesos judiciales.

En este punto, conoció a detalle los procedimientos para la recepción y preservación de indicios, etapa esencial para llevar a juicio a los probables responsables de delitos.