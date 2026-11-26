El pronóstico prevé ambiente de frío a gélido durante las mañanas y noches, principalmente en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central a partir del jueves

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 impactará el territorio nacional a partir de este jueves 26 de noviembre, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias de fuerte a torrencial intensidad y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en diversas zonas montañosas del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo, el fenómeno tendrá su origen en una vaguada polar que ingresará por el noroeste y occidente de México, la cual evolucionará durante las primeras horas del viernes para dar paso a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del país.

Ambiente de frío a gélido

El pronóstico prevé un ambiente de frío a gélido durante las mañanas y noches, principalmente en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se registrarán las temperaturas más bajas del episodio invernal. En zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius entre el viernes y el domingo.

Además del descenso térmico, las lluvias serán uno de los principales efectos del sistema meteorológico. Para el jueves se pronostican precipitaciones intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que durante el viernes y sábado las condiciones más severas se concentrarán en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Estado de México y Oaxaca.

El SMN advirtió que algunas regiones de Michoacán y Guerrero podrían acumular lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

¿En qué estados se espera la caída de nieve?

Respecto a la posible caída de nieve o aguanieve, las primeras afectaciones podrían registrarse durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Posteriormente, estas condiciones podrían extenderse hacia regiones elevadas del centro y oriente del país conforme avance el sistema durante el fin de semana.

Llaman a reforzar medidas de prevención y autocuidado

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones en carreteras y zonas propensas a inundaciones o deslaves. Asimismo, recomendó revisar sistemas de calefacción y garantizar una adecuada ventilación en los hogares para prevenir incidentes por acumulación de monóxido de carbono.

Las autoridades mantendrán vigilancia permanente sobre la evolución de la tormenta invernal, cuyos efectos podrían modificar las condiciones climáticas en buena parte del territorio nacional durante los próximos días.