Primer Simulacro Nacional 2026: ¿qué día se realizará?

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, este hipotético sismo tendrá una magnitud de 8.2, con una profundidad de 18 kilómetros

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer la convocatoria a participar en este ejercicio.

¿Cuándo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026?

Este simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 hora centro.

Autoridades mencionaron que el ejercicio preventivo se llevará a cabo bajo la hipótesis de sismo magnitud 8.2, cuyo epicentro se registraría en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros hacia el noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, este terremoto tendrá una profundidad hipotética de 18 kilómetros.

Se simulará que el estado de Guerrero experimente el sismo con un peligro entre muy alto y extremo. Mientras que la Ciudad de México lo sentiría muy fuerte o severo, y Puebla como moderado.

¿Cuáles son las recomendaciones brindadas por las autoridades?

Se recomienda que, cuando las alertas suenen, los ciudadanos efectúen de manera coordinada y responsable las siguientes acciones:

Ubicar las rutas de evacuación y zonas de menor riesgo

Mantener la calma

No corras, ni empujes

Además, las autoridades instaron a la ciudadanía a registrar el inmueble en donde se encontrarían durante el simulacro, con el fin de: