Primaria en Veracruz acusa a CFE de robarles transformador propio

Por: Carlos Nava 23 Junio 2026, 17:15 Compartir

La directora de la institución detalló que el transformador, vualuado en en $78,300 pesos, fue adquirido con recursos del programa "La Escuela es Nuestra"

Una grave crisis afecta a la primaria Luis Pasteur, ubicada en la colonia Villa Rica, en Veracruz, pues durante el fin de semana, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró sin previo aviso ni justificación técnica el transformador de 75 kW del plantel, el cual había sido comprado por la propia escuela. En su lugar, la empresa estatal colocó un equipo de apenas 15 kW que resulta completamente insuficiente para el consumo del plantel. La directora de la institución, Josefina Morales, detalló que el transformador original, vualuado en en $78,300 pesos, fue adquirido utilizando recursos del programa federal "La Escuela es Nuestra", además de aportaciones de docentes y padres de familia, tras años de gestiones fallidas ante la CFE. "Regresamos del fin de semana y nos dimos cuenta que no podemos encender los climas, los focos, no abastece para las necesidades de la escuela", manifestó la directora con indignación.

Reducen jornada escolar a dos horas

El impacto en la comunidad estudiantil fue inmediato, pues mientras que el equipo retirado permitía el funcionamiento de la bomba de agua, la iluminación y 40 aires acondicionados en los 14 salones, el nuevo aparato apenas logra encender algunos focos y provoca apagones continuos si se intenta usar el mínimo de ventiladores.

Esta falta de energía obligó a los directivos a reducir las clases a solo dos horas diarias, en un horario de 8:00 a 10:00 de la mañana, para proteger la salud de los más de 550 alumnos.

La medida busca evitar golpes de calor en los menores, ya que la región de Veracruz y Boca del Río ha registrado temperaturas máximas de entre 34 °C y 37 °C, con sensaciones térmicas sofocantes que alcanzan los 48 °C, según los reportes oficiales de Protección Civil.

Respuesta de la CFE que desató la indignación

Al ser confrontados por los afectados, los trabajadores de la CFE argumentaron que, al tratarse supuestamente de una "donación", la empresa podía disponer del transformador en cualquier momento.

Los padres de familia desmintieron rotundamente esta versión, aclarando que el aparato se compró con recursos públicos y privados de la comunidad, y que en ningún momento fue entregado de manera voluntaria a la Comisión.

La comunidad escolar exige la reinstalación inmediata del equipo original o la colocación de uno con la misma capacidad de carga (75 kW). De lo contrario, las madres y padres de familia advirtieron que escalarán sus protestas y realizarán manifestaciones en las instalaciones de la CFE en los próximos días.

Cabe destacar que este incidente no es aislado en la zona, pues vecinos de la colonia Villa Rica se han sumado al reclamo generalizado, denunciando que el sector sufre constantemente por transformadores insuficientes y apagones nocturnos recurrentes que afectan la calidad de vida de las familias veracruzanas.