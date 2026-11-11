Prevén tercer recorte de $500 millones al presupuesto del INE

La propuesta de Morena reduciría nuevamente los recursos del INE para 2027 y reasignaría el dinero a Educación Pública; los ajustes previos suman 6,000 millones

La Cámara de Diputados prevé aplicar un tercer recorte de $500 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, como parte de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), informó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, de Morena. La propuesta fue presentada mediante una reserva del diputado José Armando Fernández Samaniego, quien plantea transferir esos recursos al ramo 11, correspondiente a Educación Pública.

Durante la discusión presupuestal, los legisladores aprobaron previamente dos reducciones al gasto del INE: una primera de $5,000 millones de pesos y otra adicional de $1,000 millones. Con estos ajustes, el presupuesto del organismo quedó en $36,274 millones 541,572 pesos.

De aprobarse el tercer recorte, los recursos disminuirían a $35,774 millones 541,572 pesos, mientras que Educación Pública recibiría $500 millones adicionales, para alcanzar $580,749 millones de pesos. Gómez Pozos sostuvo que la primera reducción se sustentó en criterios técnicos y en la revisión de los gastos realizados durante las elecciones de 2024 y la elección judicial de 2025.

La legisladora reconoció que la revisión del presupuesto electoral también se convirtió en un debate político, debido a las numerosas reservas presentadas por diputados de Morena para reducir los recursos del INE.

En conjunto, las propuestas enlistadas por ese grupo parlamentario plantean recortes superiores a $12,300 millones de pesos, entre ellas una del diputado Francisco Javier Borrego, quien propuso disminuir $4,000 millones.

Gómez Pozos consideró que algunas de estas reservas se presentan como parte del debate en tribuna, aun cuando sus promoventes saben que no necesariamente serán aprobadas.

Las propuestas de reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral se han acumulado durante la discusión del PEF 2027.

Así van los ajustes: