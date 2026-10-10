Prevén que el huracán Simon alcance categoría 4 el sábado

Protección Civil activó zonas de alerta en Michoacán, Colima y Jalisco ante la rápida intensificación del potente fenómeno.

El Pacífico mexicano enfrenta una intensa jornada meteorológica ante el avance simultáneo de dos sistemas tropicales. Por un lado, el potente huracán Simon continúa cobrando fuerza frente a las costas de Jalisco y Colima con trayectoria a convertirse en un peligroso huracán de categoría mayor. Por otro lado, la tormenta tropical Rachel se desplaza al oeste de la península de Baja California, manteniendo en vigilancia al noroeste del país.

Huracán Simon

El huracán Simon mantiene una trayectoria con rumbo al nor-noroeste a 6 km/h, ubicándose a 305 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 175 km/h con rachas que alcanzan los 215 km/h y una presión mínima central de 964 hPa.

Impacto de lluvias y oleaje

La amplia circulación de Simon está provocando severas condiciones meteorológicas en el occidente del país:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): En las zonas costeras y regiones de Guerrero y Michoacán .

En las zonas costeras y regiones de y . Lluvias intensas (75 a 150 mm): En Colima.

En Colima. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): En las zonas este y sur de Jalisco.

En las zonas este y sur de Jalisco. Oleaje elevado: De 3.5 a 4.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima; y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Pronóstico y zonas de alerta

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, Simon experimentará una rápida intensificación:

10 de octubre (00:00 h): Alcanzará la categoría 3 con vientos de 205 km/h a 245 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán .

Alcanzará la categoría 3 con vientos de 205 km/h a 245 km al suroeste de . 10 de octubre (12:00 h): Se fortalecerá a un impactante huracán categoría 4 con vientos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Se fortalecerá a un impactante huracán categoría 4 con vientos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. 11 de octubre (12:00 h): Se prevé que toque tierra como categoría 2 a 50 km al nor-noroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Se mantiene activa una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, así como zonas de vigilancia en las Islas Marías y por tormenta tropical en Michoacán.

Tormenta Tropical Rachel

Paralelamente, la tormenta tropical Rachel se localiza a 1,440 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el noreste a 11 km/h con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Aunque por el momento no representa peligro ni genera efectos directos en el territorio nacional, su trayectoria prevista ha motivado la modificación de las zonas de prevención:

Zona de prevención por tormenta tropical: En la costa oeste de Baja California , desde San José de las Palomas hasta la frontera México-Estados Unidos .

En la costa oeste de , desde hasta la frontera . Zona de vigilancia: En la costa este de Baja California, desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Las proyecciones indican que Rachel se aproximará a 120 km al sur-suroeste de Ensenada, Baja California, como tormenta tropical la madrugada del 11 de octubre, antes de internarse sobre tierra como un sistema post-tropical remanente en territorio estadounidense.

Recomendaciones a la población

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil hacen un llamado urgente a la población de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit a extremar precauciones, suspender actividades de navegación marítima y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales ante el inminente embate del huracán Simon.