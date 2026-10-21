Prevén presentar esta semana propuesta de mejora salarial en IMSS

La propuesta busca ahorros sin dañar la atención y regularizar a trabajadores sin contrato, entre ellos los que ingresaron durante la pandemia del Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá tener listo esta semana un plan para mejorar las condiciones laborales de su personal, con medidas que incluyen revisar gastos, buscar un mayor aumento salarial y atender la situación de trabajadores que aún no cuentan con una contratación formal.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió al director del organismo, Zoé Robledo, identificar áreas donde sea posible reducir costos sin comprometer los servicios médicos, a fin de liberar recursos para mejorar los ingresos del personal.

Durante la conferencia matutina de este martes, en Palacio Nacional, explicó que la propuesta también deberá considerar beneficios para los trabajadores y mejoras en la atención de los derechohabientes.

“Lo que le pedí a Zoé es que haga un ejercicio de cómo reducir gastos en ciertas áreas, que no afecte el servicio de salud ni los servicios que da el IMSS, para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores”, señaló.

Buscan ahorros sin afectar la atención médica

El objetivo es encontrar recursos mediante ajustes en el gasto operativo, sin recortar servicios ni perjudicar a los pacientes que acuden a las unidades del instituto.

Sheinbaum señaló que el plan debe incluir acciones concretas para atender las necesidades del personal y mantener la calidad de los servicios de salud.

También informó que sostuvo reuniones con representantes del IMSS y que continuaría los encuentros para avanzar en la definición de las medidas.

“Ayer me reuní con ellos, hoy me voy a volver a reunir, con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y del personal de salud”, expresó.

Entre los asuntos por revisar están las solicitudes presentadas por trabajadores de hospitales y las necesidades de las unidades de medicina familiar.

Otro de los puntos centrales es la situación de empleados que todavía no han sido contratados formalmente, algunos de los cuales comenzaron a trabajar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El gobierno federal busca alternativas para dar mayor certeza jurídica a este personal, cuya situación laboral permanece pendiente de regularización.

Dicha propuesta deberá atender tanto las condiciones del personal médico y de salud como las necesidades de quienes reciben atención en el IMSS.