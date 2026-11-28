El pronóstico contempla lluvias muy fuertes a torrenciales en varias regiones y descenso térmico en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

La primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del occidente, centro, oriente y sur del país, un marcado descenso térmico en la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En paralelo, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste de México, además de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec y lluvias en el sureste y la península de Yucatán.

Efectos previstos para este viernes 27

Durante este viernes 27 de noviembre, el sistema invernal dejará precipitaciones severas en distintas zonas del país, acompañadas de posibles descargas eléctricas, rachas de viento, granizo, crecida de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco , Colima y Michoacán

, y Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Estado de México , Guanajuato y Guerrero

, y Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Querétaro , Hidalgo, Puebla, Tlaxcala , Ciudad de México y Morelos

, , y Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes , San Luis Potosí , Veracruz y Oaxaca

, , y Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa , Durango , Nuevo León , Tamaulipas , Tabasco y Chiapas

, , , , y Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Caída de nieve y aguanieve

Ese mismo viernes se prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León, extendiéndose por la noche hacia Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Durante la madrugada del sábado se esperan heladas y mínimas de -10 a -5 °C en sierras de Durango y Chihuahua, de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 °C en zonas altas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Para el sábado 28 de noviembre, la primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del país con lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Oaxaca y Puebla, fuertes con puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos, y chubascos con puntuales fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Además, persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve arriba de 2,800 msnm en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, mientras la masa de aire ártico del frente número 8 modificará sus características térmicas al dejar de afectar al país, aunque mantendrá rachas de viento de 70 a 80 km/h por la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 60 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Panorama del domingo 29 de noviembre al martes 1 de diciembre

Entre el domingo 29 de noviembre y el martes 1 de diciembre, el pronóstico anticipa cambios graduales en los sistemas meteorológicos sobre el territorio nacional:

Domingo 29 de noviembre.

La primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en altura rumbo al golfo de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, lluvias puntuales fuertes en Puebla y península de Yucatán, posible nieve o aguanieve matutina arriba de 2,800 msnm en Puebla y Veracruz, aproximación de un nuevo frente frío al norte y noreste con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y máximas de 35 a 40 °C en zonas de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Lunes 30 de noviembre.

El nuevo frente frío se extenderá sobre el norte y oriente del golfo de México con viento de componente norte y rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, reforzando lluvias en el sureste y la península de Yucatán, mientras por la tarde-noche se aproximará otro frente frío al noroeste del país y se mantendrán mínimas de -10 a -5 °C en sierras de Durango.

Martes 1 de diciembre.

El sistema frontal del noroeste interactuará con una circulación ciclónica en niveles altos y corrientes en chorro, provocando lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California, chubascos con puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora, rachas de 70 a 90 km/h en Baja California y Sonora, y oleaje de 4.0 a 6.0 metros en la costa occidental de Baja California.

Las autoridades meteorológicas advierten que las rachas fuertes de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, las nevadas pueden reducir la visibilidad y volver resbaladizas las superficies, y las bajas temperaturas pueden generar afectaciones en la infraestructura energética por congelamiento de equipos, tuberías o líneas eléctricas, así como un mayor consumo por el uso de calefacción.