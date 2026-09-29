Prevén impactos del huracán Polo en Baja California Sur y Sonora

Protección Civil pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas o trasladarse a refugios temporales si se encuentran en zonas de riesgo

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instó a la ciudadanía a no salir de casa "hasta que haya pasado el huracán Polo" ante la llegada del fenómeno natural a las costas de Baja California Sur.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora Laura Velázquez hizo un llamado a la ciudadanía para que se resguardara ante la llegada de un sistema ciclónico que se mantiene en huracán categoría 3.

De acuerdo con la propia dependencia, "Polo" se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 km al sur-suroeste de Santa Rosalía, por lo que se menciona que se espera un primer impacto para la tarde de este lunes.

🚩Boletín #SIATCT no. 17 🚩#Huracán categoría 3 🌀 #Polo



⚠️ Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde en las inmediaciones del municipio de Comondú, en Baja California Sur.



📍A 175 km al suroeste de Cabo San… pic.twitter.com/Al1J7n5zOk — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026 Por ello, se explicó que las autoridades informaron que los refugios están habilitados y que ya hay personas resguardadas en dichos lugares. “Al momento tenemos 78 personas ya evacuadas de manera preventiva y que se encuentran en el refugio de Ciudad Constitución. “Los refugios están preparados, están habilitados para que puedan ser ocupados en su totalidad.” Impactará como categoría 2 o 3 en BCS este lunes y en Sonora el martes La coordinadora mencionó que el huracán Polo podría impactar como categoría 2 o 3 en Baja California Sur y Sonora este próximo martes. "Presenta vientos máximos de 185 kilómetros por hora y permanece con un desplazamiento hacia el noroeste de 19 kilómetros por hora", explicó. Se prevé que Polo impacte esta tarde en Baja California Sur alrededor de las 16:00 y 18:00 horas en la zona del municipio de Comondú. “Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde, sin poder determinar la hora, pero es en la tarde, entre las cuatro o seis de la tarde.” Autoridades hicieron un llamado especial a habitantes de comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto, particularmente en las zonas consideradas de mayor riesgo. A partir de las 14:00 horas se restringirá la movilidad en comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto, por lo que las autoridades pidieron también a habitantes de La Paz y Los Cabos mantenerse informados. “En los cinco municipios, también incluyendo La Paz y Los Cabos, se mantengan informados sobre las condiciones y el desplazamiento de este huracán.” Estas son las principales recomendaciones ante la llegada del huracán Polo Permanecer en casa y evitar salir a la calle.

Trasladarse a un refugio temporal si existe algún riesgo en el domicilio.

Mantenerse alejados de árboles, espectaculares y cualquier objeto que pueda representar un peligro.

No salir hasta que haya pasado el huracán.

Mantenerse informados sobre la trayectoria y evolución de Polo.

Tomar precauciones ante posibles cortes de electricidad e internet.

Se encuentra restringido el acceso a las playas.

Toda la actividad marítima está suspendida.

Se mantienen bajo revisión las zonas costeras.

También son vigilados vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de afectaciones.

Se pide a la población no acercarse a estas zonas consideradas de alto riesgo. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las fuerzas federales, por el apoyo brindado a través de las distintas dependencias. Ante el impacto del huracán Polo, autoridades estatales y federales instalaron un puesto de comando encabezado por el gobernador de Baja California Sur, con la participación de los presidentes municipales de los cinco municipios del estado, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La Defensa Nacional y la Secretaría de Marian activaron, respectivamente, el Plan DN-III-E y el Plan Marina para atender posibles afectaciones.