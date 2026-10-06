Prevén giro inusual del huracán Rachel en el océano Pacífico

Autoridades meteorológicas monitorean los desprendimientos nubosos del fenómeno tras perder fuerza y cambiar su rumbo al norte-noreste.

De acuerdo con el modelo de trayectoria trazado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Rachel experimentará un comportamiento particular en las aguas del Pacífico, realizando un giro en forma de bucle antes de iniciar su trayectoria de regreso hacia el noroeste.

Las proyecciones oficiales muestran que el ciclón avanzará inicialmente hacia el oeste y suroeste entre los días 5 y el 7 de octubre, manteniéndose como categoría 1. Sin embargo, a partir del jueves 8 de octubre, la trayectoria prevista por los meteorólogos traza una curva pronunciada que redirige al sistema hacia el norte-noreste, momento en el que se degradará progresivamente a tormenta tropical y, posteriormente, a remanentes post-tropicales hacia el fin de semana, los días 9 y 10 de octubre.

Pese a que este giro orienta nuevamente la baja presión hacia las inmediaciones de la península de Baja California Sur, el fenómeno lo hará sensiblemente debilitado tras perder fuerza mar adentro. De mantenerse estas condiciones en los modelos numéricos, la perturbación atmosférica no representaría un impacto directo como huracán en las costas mexicanas, aunque las autoridades meteorológicas continúan monitoreando su evolución y los posibles desprendimientos nubosos al aproximarse de nuevo a la región.