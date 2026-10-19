Prevé Concanaco derrama de $53,000 mdp por Día de Muertos

El gasto se concentrará del 25 de octubre al 2 de noviembre, con compras de flores, pan de muerto y artículos para ofrendas, además de mayor actividad turística

A dos semanas del Día de Muertos, se prevé que la derrama económica de este año supere la generada en 2025, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Según las cifras del organismo, las celebraciones del 2 de noviembre dejarán una derrama económica cercana a los 53 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 7% respecto a 2025.

Las cifras de la confederación muestran un crecimiento sostenido: en 2024, la derrama fue de 45 mil 318 millones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 49 mil 500 millones.

¿Cuándo se concentrará el gasto por Día de Muertos?

La Concanaco Servytur también prevé que el gasto se concentre durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, cuando suelen aumentar las compras de flores de cempasúchil, pan de muerto, veladoras, disfraces, dulces y productos para las ofrendas.

Asimismo, la organización anticipó un mayor movimiento en mercados, restaurantes, hoteles, transporte y agencias de viajes. También estimó que la derrama aumentará en 3 mil 500 millones de pesos respecto al año anterior.

¿Qué destinos esperan mayor actividad por Día de Muertos?

La Concanaco informó que las entidades que tendrán mayor actividad relacionada con la festividad son la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí.

La oferta incluye el Gran Desfile de Día de Muertos y las celebraciones de Mixquic, en la capital; las comparsas y muerteadas de Oaxaca; las vigilias en Janitzio y Tzintzuntzan, en Michoacán; los altares monumentales de Huaquechula, Puebla, y el Xantolo en la Huasteca Potosina.

Concanaco llama a consumir en negocios locales

Durante su informe, el presidente de la confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que las compras en comercios locales ayudan a sostener empleos y preservar las tradiciones. Por ello, el organismo llamó a privilegiar mercados públicos, establecimientos formales y servicios turísticos locales.

La Concanaco sostuvo que este consumo beneficia a las comunidades dedicadas a la producción de flores, la elaboración de alimentos, el comercio y el turismo.