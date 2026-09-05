Presuntos asesinos de Jonathan Meléndez enfrentan cadena perpetua

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" comenzarán su proceso por al menos tres delitos principales, por los cuales enfrentarían hasta 300 años de cárcel

Luego de ser ingresados a prisión preventiva, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" comenzarán su proceso por al menos tres delitos principales, por los cuales enfrentarían hasta 300 años de cárcel por su presunta participación en el asesinato del músico Jonathan Meléndez y su familia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ambos enfrentan cargos por los delitos de homicidio múltiple, interrupción del embarazo y crueldad animal.

En caso de ser encontrados culpables, los imputados podrían recibir penas que van desde los 25 hasta los 70 años de prisión por cada una de sus cinco víctimas humanas y de tres a seis años por el asesinato de un perro y de cinco a 10 años por interrupción del embarazo.

Así se dio el caso de Jonathan Meléndez

El 1 de septiembre de 2026, Meléndez fue asesinado en su departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda (Atizapán de Zaragoza, Estado de México), junto con su esposa Ana Paula (o Ana Paola) Barragán, de 35 años y embarazada de aproximadamente cuatro meses; su hija Sofía, de 3 años; y la empleada doméstica Aleyda (o Aleida) Romero, de 21 años.

También murió el perro de la familia. El único sobreviviente fue el hijo de la pareja, de 6 años, quien se ocultó y no presentó lesiones. Según las autoridades, los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas aproximadamente.

Diego Sebastián "N", de nacionalidad argentina y socio comercial de Meléndez en negocios de renta de propiedades vacacionales a través de plataformas digitales, ingresó al edificio aprovechando la relación de confianza.

Fue detenido junto con un supuesto cómplice, Gerardo “N”, poco después del crimen. La principal línea de investigación apunta a una disputa económica: inicialmente se habló de una deuda de alrededor de $300,000 pesos, y posteriormente surgieron versiones sobre diferencias mayores relacionadas con dinero o activos digitales.

Meléndez había comentado a un amigo, horas antes, que se reuniría con su socio y le pidió que alertara a las autoridades si no tenía noticias de él.