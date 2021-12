Presume Delgado unidad con precandidatos a Gubernatura

Por: Redacción INFO7

diciembre, 28, 2021 20:05

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, presumió la unión del partido con los candidatos a seis gubernaturas de la República tras una reunión de trabajo, donde reafirmaron su compromiso a la Cuarta Transformación.

Delgado estuvo con los llamados coordinadores de Defensa de la 4T en los estados de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba; Durango, Marina Vitela; Hidalgo, Julio Menchaca; Oaxaca, Salomón Jara; Quintana Roo, Mara Lezama; y Tamaulipas, Américo Villarreal.

En la reunión, los coordinadores hicieron el balance de logros conseguidos por la Cuarta Transformación, donde resaltaron el avance de Morena en todo el país, así como la inversión histórica mediante los programas sociales, combate a la corrupcuión, vacunación universal y buen manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal.

Asimismo, se comprometieron a conducirse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, además de trabajar en unidad, organizar a la gente y fortalecer a la militancia del partido.

En Tamaulipas, Maki Ortiz impugna la precandidatura de Américo Villarreal

La ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, impugnó la precandidatura de Américo Villarreal Anaya, quien fue designado por Morena para contender por la gubernatura de Tamaulipas en las próximas elecciones.

Ortiz Domínguez recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y en su demanda recibida en la Oficialía de Partes se puede leer que la ex panista impugna "la designación del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, la metodología de los resultados de la encuesta y el estudio de opinión para determinar el perfil idóneo para representar al partido en la candidatura a la gubernatura".

Con información de elhorizonte.mx